Valera: Templo de devoción a la Divina Misericordia

Hebert Morillo Carrizo - La devoción por la Divina Misericordia de Dios crece en Valera. Sus habitantes con gran fervor, acuden el segundo domingo de pascua a esta fiesta religiosa, en la cual toda la comunidad católica, recuerda que el Señor pidió a través de Santa Faustina, tener plena confianza en la Misericordia de Dios; y ser misericordioso con el prójimo.

Esta importante celebración quedó consagrada a principios de este milenio, específicamente el 23 de mayo del 2000, cuando la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos por indicación del papa Juan Pablo II, decretó la Fiesta de la Divina Misericordia.

Desde entonces, la fecha no pasa desapercibida en la iglesia que centra su homilía en la devoción de la Divina Misericordia y sus creyentes ponen de manifiesto su fe.

Valera pueblo de fe

En Valera, desde hace siete años por iniciativa del presbítero Walkelis Araujo, se lleva a cabo una Gran Fiesta de la Misericordia que sobresale de la iglesia y convierte a la ciudad en un templo de devoción.

En los seis años anteriores, la fiesta se efectuó en las afueras de la iglesia San Pedro, colmando la plaza Sucre y sus alrededores. En esta oportunidad, se realizó ayer en la iglesia San Juan Bautista, abarcó la plaza Bolívar e inmediaciones en un acto denominado “Del Corazón de Jesús al Corazón de Valera”.

Así se vivió la fiesta

Niños, jóvenes, adultos y personas mayores asistieron en familia a la cita en un acto de fe cristiana, en la que rezaron la coronilla, culminaron la novena de la Divina Misericordia y escucharon la santa palabra. Muchos de los creyentes, afirman que el ritual se refleja en el interior de cada persona, a través de su fe y sus acciones.

La programación comenzó a la 01:00 p.m. con un concierto religioso. En medio de la alegría los presentes pronunciaron diversos cánticos y alabanzas a mediadas horas de la tarde se rezó la coronilla. En esencia un conjunto de oraciones que se hacen con ayuda de un rosario. De acuerdo al diario de Santa María Faustina “…Quien la recite recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes la recomendarán a los pecadores como su último refugio de salvación. Aún si el pecador más empedernido hubiese recitado esta Coronilla al menos una vez, recibirá la gracia de Mi Infinita Misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a aquellos que confían en mi Misericordia".

Posteriormente se desarrolló la eucaristía encabezada por el padre Walkelis Araujo y el obispo emérito de Ciudad Guayana José de Jesús Núñez Viloria, diversos párrocos y diáconos que hacen vida activa en la región.

Mensaje del Papa

En el sermón, Walkelis destacó que el papa Francisco envió un mensaje al pueblo valerano, en tal sentido indicó: “El Papa desea que Valera realice cada vez más su vocación de ser y de redescubrirse como comunidad, porque ser cristiano significa creer y vivir la propia fe junto a los otros, es decir ser iglesia y comunidad misionera, donde todos se sientan responsables del anuncio del evangelio y sepan ofrecer un valiente testimonio, que la misericordia de Dios es para todos”.

Walkelis también habló del significado de la Misericordia de Dios, en su discurso abordó las bondades del Señor y sus intenciones de querer siempre lo mejor para sus hijos. A tal efecto, llamó a retribuir ese amor, confiar en Dios y ser bondadoso con el prójimo.

Peticiones

Al momento de las peticiones, los buenos deseos para Venezuela y todos sus habitantes no se hicieron esperar, el sacerdote fue enfático al expresar que es necesario cesar el conflicto, dejar las posturas radicales y como hermanos trabajar por la paz y el progreso del país.

Un mensaje que sin duda caló en cada uno de los asistentes, quienes regresaron a sus hogares satisfechos con la organización, asistencia y seguridad del evento, dispuestos a poner en práctica los mandamientos de la iglesia y ansiosos a la próxima fiesta de la Misericordia que desde ya se tiene prevista realizar en la avenida Bolívar de la ciudad.

La Voz de los Feligreses

Julio Leal: “Llevo cuatro años acudiendo a la Fiesta de la Divina Misericordia, es una celebración muy bonita, donde recordamos la bondad de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y buscamos ser mejores personas”.

Maritza Méndez: “Para mí es un acto de devoción, vengo todos los años. La novena la comienzo el viernes santo y la culminó el segundo domingo de pascua. En esta fiesta católica Dios se manifiesta a través de la Misericordia”.

Kelly Santo: “Es la primera vez que acudo a esta celebración y me gustó. En particular vine para agradecerle un milagro que me concedió Dios, pues en diciembre del año pasado mi hijo se había enfermado, le pedí a Jesús de la Misericordia y milagrosamente se recuperó”.

Luis Ángel Barrios: “Todos los años asisto en compañía de familiares y amigos para fortalecer nuestra fe en Dios y comprometernos a ser mejores personas. Sin duda, es una fecha muy importante para toda la comunidad católica”.

Eve Valero: “Pertenezco al equipo de “Corazones unidos por Jesús y María” y todos los años colaboramos con lo que está en nuestras manos para que se cumpla a cabalidad la celebración y de este modo agradecer a Dios sus bendiciones”.

Ana Carina Viloria: “Vengo a la fiesta de la Divina Misericordia por devoción a Dios, oro, escucho la santa palabra y pido por el bienestar de todos. En esta oportunidad pido por la paz de Venezuela y el progreso de todos sus habitantes”.