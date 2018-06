Valera urgida más que nunca del Acueducto Metropolitano

ramsegmen@yahoo.com - Hoy más que nunca, la ciudad de Valera está urgida que se construya de una vez por todas, el Acueducto Metropolitano, obra que fue anunciada en su oportunidad desde hace más de 18 años con bombos y platillos por el ex presidente Hugo Chávez, luego por el hoy jefe de Estado, Nicolás Maduro, como también por el ex gobernador Hugo Cabezas y recientemente, por el actual mandatario regional, Henry Rangel Silva.

Esta es la opinión del diputado a la Asamblea Nacional, Conrado Pérez Linares, quien considera que “Valera y otros municipios circunvecinos como Carvajal y Motatán, que se surten del obsoleto y desvencijado Acueducto de El Cumbe, tienen ya más de una semana sin agua, lo cual está generando un peligroso cuadro de insania personal que puede trastocarse en un brote de enfermedades de la piel por falta de aseo, digestivas y del tracto respiratorio, como también de contaminación por la gran cantidad de salas sanitarias cubiertas de materia fecal que no pueden ser descargadas por falta del preciado líquido”.

Escenario dantesco

La situación sanitaria en Valera, causada por la falta de agua desde hace más de una semana –asegura Conrado- es caótica. En su afán de paliar la problemática, las familias valeranas, han optado por adquirir camiones cisternas, cuyos precios oscilan entre 60 a 100 millones de bolívares, lo cual es insostenible para el ciudadano común, que a duras penas, consigue dinero para medio subsistir.

¿Cómo califica la posición de las autoridades regionales frente al problema?

No existe otro calificativo más preciso que “de irresponsabilidad total”, y eso no debe sorprendernos, porque estamos en presencia de un gobierno nacional, regional y municipal incapaz e irresoluto, que no le importan los problemas de la gente, porque su único interés es mantenerse a como dé lugar en el poder.

Gobierno falso y mentiroso

En Trujillo –aseguró- tenemos un gobierno falso y mentiroso que prometió en reiteradas ocasiones durante la campaña electoral, la construcción del Acueducto Metropolitano, inclusive se dieron el tupé de anunciar el monto de las inversiones presupuestarias, la fecha de inicio de los trabajos y hasta la colocación de la piedra fundacional de la obra.

Pero nada de eso se concretó y el resultado de tamaña irresponsabilidad, es la desgracia o mejor dicho el drama que ocurre hoy con la falta de agua que tiene hasta la coronilla a los valeranos.