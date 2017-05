Valeranos molestos por falta de agua

Marianela Mavares | CNP: 115 - Casi dos semanas sin el servicio de agua llevan los habitantes de los municipios Valera y Carvajal, quienes se quejan de Hidroandes (Compañía Anónima Hidrológica de la Cordillera Andina) por no aplicar certeros planes de contingencia cuando falta el vital líquido por largos períodos, en tiempos de fuertes lluvias.

Los afectados llaman a este rotativo para señalar que están cansados de esta situación que no les permite realizar las labores domésticas, el aseo personal, preparación de alimentos y demás labores donde se requiere el agua.

Esta situación que no sólo altera las labores cotidianas en los hogares, industrias y comercios, impide que los niños escuchen clases, porque deben ser suspendidas al no tener la posibilidad de usar las salas sanitarias, ni preparar alimentos para ellos.

Indican que lo peor de la situación es que en la mayoría de los casos no hay un anuncio previo de la suspensión del servicio para tomar las precauciones debidas. “Han prometido muchas veces la construcción del acueducto metropolitano para Valera y ni siquiera lo han comenzado, puras promesas electorales que más tarde olvidan”, refirió María Laura Briceño, del sector San Luis, parte alta.

Autoridades

Al respecto se conversó con la ingeniera Lisbeth Durán, Directora de Hidroandes, sobre lo que ellos llaman discontinuidad del servicio.

“En la actualidad tenemos un fenómeno climatológico que ha ocasionado fuertes lluvias que ha afectado durante casi dos semanas la cuenca del Río Motatán y por ello, hay gran turbidez en sus aguas que ha obligado la paralización de la planta de El Cumbe, lo que merma el suministro del agua”.

Citó Durán que el servicio se ha distorsionado en las zonas más altas de los municipios Valera y Carvajal. La semana pasada se paralizó la planta durante tres días continuos y en esta semana se ha paralizado la planta de manera alterna, por ejemplo este martes 16 de mayo se detuvo la planta desde las 5:00 de la tarde hasta el miércoles las 10:30 de la mañana, hora cuando se volvieron a iniciar las actividades de planta; situación que ha afectado notablemente el servicio en ambos municipios.

Recalcó la declarante que los períodos de lluvia que se están presentando en la cabecera del río Motatán son los que han ocasionado dicha merma en el suministro del agua.

Medidas de contingencia

Sobre las medidas de contingencia para el suministro de agua por parte de la hidrológica, la declarante dijo: “las medidas ya se han aplicado, de hecho el pasado domingo 14 de mayo, a las 10:00 am, se hizo nuevamente actividades de planta y estuvo continua hasta el lunes 15 de mayo, hasta las 5:00 de la tarde que se volvió a paralizar la planta. “Nosotros direccionamos el fluido para los diferentes sectores o comunidades por horas, lo que constituye un plan de contingencia y así poder abastecerlas a todos los sectores, claro que hay lugares que no les llega el agua debido a su topografía y porque la red no está totalmente presurizada”.