Valeranos reclaman cajas del Clap a Diosdado Cabello

NOELIA OROZCO / CNP: 21.574 - En la celebración de los 198 años de la ciudad de Valera, fueron muchos los personajes pertenecientes al gobierno nacional que estuvieron de invitados, tal fue el caso del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) Diosdado Cabello, quien llego en compañía de Pedro Carreño a la localidad cumpleañera.

Es de resaltar, que en su intervención, Cabello aseveró que a la revolución le ha tocado duro, pero sin embargo el pueblo sigue sumando fuerzas, tal es el caso del estado Trujillo, donde se obtuvo el triunfo de las 20 alcaldías y la gobernación del estado. Celebró los recursos anunciados por el gobernador Henry Rangel Silva de 10 mil millones de bolívares, para la reconstrucción de Valera.

Saboteo

En el cumpleaños de la ciudad, todo marchaba con total normalidad, los actos religiosos se desarrollaron sin novedad. En las adyacencias a la alcaldía y plaza Bolívar donde se realizaron los actos oficiales, la normalidad se hacía presente, hasta que el reconocido dirigente nacional del Psuv Diosdado Cabello, arrancó su intervención y todo se tornó confuso, los gritos no se hicieron esperar, vecinos que desde tempranas horas de la mañana se apostaron en el sector La Marchantica, se acercaron a reclamar las cajas del Clap, que no les llegan desde hace muchos días. A pesar de la intervención de algunos representantes del gobierno, quienes trataron de calmar los ánimos de los protestantes, no lograron el cometido, y hasta el final de la celebración, (la cual termino de manera rápida), permanecieron en el lugar alzando su voz de inconformidad por lo antes señalado.

