Valeranos sin cédulas

Jairo Peña/ECS - Los valeranos han realizado fuertes denuncias, sobre el problema que se presenta en la oficina Valera del SAIME referente a las cédulas de identidad ya que después de ser tramitadas no han recibido respuesta acerca de la llegada de las mismas.

Un equipo de periodistas de Diario El Tiempo, acudió a la sede del Saime, para conocer más información con respecto a estas quejas de los habitantes de la ciudad de las 7 colinas que requieren contar con ese documento de identidad.

Al consultar con unos de los funcionarios a cargo, referente a estas denuncias, afirmaron que no estaban para dar información precisa referente a este tema, por orden de los coordinadores del Saime en el estado.

Aunque logramos observar un cartel que hace referencia de que la plataforma del sistema está caída, presentando una falla en el servidor desde el pasado 30 de noviembre del año 2017.

Carmen Montilla, una de las afectadas por esta situación, comentó: “vengo cada 15 días a preguntar sobre qué pasa con mi cedula y siempre tengo la misma respuesta, no ha llegado y venga dentro de 15 ó 21 días mas”. “Que está pasando, porque no han resuelto este problema”, preguntó la señora Montilla.

Otra afectada por la misma situación, que obviamos su nombre por petición, comentó: “tengo esperando más de mes y medio por la cédula de mi hijo y la mía, voy temprano a la sede del Saime y no me dan respuesta”. “Para las cédulas no tienen material, pero si para los carnets de la patria”, sentenció.

Página del pasaporte no responde

Otro tema que preocupa a los ciudadanos es el problema que presenta la página para el pago de pasaporte exprés. Tal como lo expresa, María Teresa: “es un abuso, tenemos que pasar todo el día metidos en esa página para poder realizar el pago del pasaporte y ésta no abre, ¿que pasa con eso, acaso están jugando con la necesidad del venezolano”?, denunció.

Jornada de cedulación

Se pudo conocer que el Saime, estará realizando una jornada de cedulación durante estos días, en Motatán, Morón, La Puerta entre otros, para todas aquellas personas que deseen sacar su cédula.