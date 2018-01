Validar por AD o PJ es certificar a la MUD

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - “A los que no van a validar por la MUD les digo que esa no es la ruta a seguir. La solución es validar por cualquiera de las dos organizaciones, la que más le brinde confianza, bien sea por Acción Democrática (AD) o Primero Justicia (PJ). Le recuerdo a los electores que tenemos un compromiso con el país como es devolverle la democracia y sacarlo de la grave crisis que padecemos”.

El exhorto fue hecho por Manuel Aguilar Parilli, secretario general de Primero Justicia (PJ) y coordinador adjunto del partido a nivel nacional, quien afirmó que nuestro camino es electoral. Hemos estado en discusiones desde que el gobierno nacional decidió adelantar las elecciones presidenciales y la validación de tres partidos de la Mesa de la Unidad (MUD) como son Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y Acción Democrática (AD).

Dijo que aunque en un principio decidieron que PJ no iban a validar, que iban a sacrificar la tarjeta de Primero Justicia para apoyar la MUD, por decisión de su comité nacional; no obstante, como sabían que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), gobierno nacional y el CNE podrían tener una carta bajo la manga “no retiramos la tarjeta por resguardo de la MUD”.

-Después de la sentencia emitida por el TSJ le decimos a toda la colectividad del estado Trujillo, adicionó-, que ponemos la orden la tarjeta de PJ para agrupar a los seguidores de la Mesa de la Unidad; es decir que las personas pueden validar a través de la tarjeta de PJ y AD como las dos alternativas democráticas este sábado 27 y domingo 28 de enero del año en curso.

Negativa

Advirtió a los que no van a validar por la MUD que esa no es la ruta a seguir, la solución es apoyar cualquiera de las dos organizaciones, la que más le brinde confianza, bien sea por AD o PJ. Recuerda a los electores que tenemos un compromiso con el país de devolverle la democracia y sacarlo de la grave crisis que padecemos.

Desconfianza

Reconoció que aunque el CNE no es confiable, que nos ha engañado muchas veces, la vía es electoral y no podemos perder el foco hacia ese camino, porque el gobierno es especialista en crear desesperanzas y quiere hacerlo con la salida de la MUD. Confirmó que están trabajando en función de validar estas dos tarjetas, “porque en PJ estamos convencidos que el candidato escogido tiene que ser la mejor opción para el país, que represente el sentimiento nacional, para lo cual no tendríamos ningún problema de declinar alguna candidatura hasta ahora representada en Juan pablo Guanipa, para darle paso a cualquier otra persona que el pueblo escoja”.