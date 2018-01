Vamos a salir del hueco que nos metió Maduro y el proyecto económico de Chávez

El presidente de la República solo puede presentar su informe de gestión anual ante la Asamblea Nacional, tal como lo manda la Constitución Bolivariana de Venezuela y no ante el “Club de amigos que se apropió del hemiciclo protocola del Palacio Federal legislativo, pretendiendo sesionar en representación del pueblo venezolano”.

Así lo manifestó el diputado Luis Emilio Rondón, durante su intervención en el debate sobre la evaluación de la gestión del presidente de la República Nicolás Maduro y sus consecuencias frente a la grave crisis nacional.“Eso es lo que es, un club de amigos. Todo se aprueba por unanimidad, no hay discusión, ni debate. No hay puntos de vista. Esa esla riqueza de esta Asamblea Nacional, elegida por el pueblo, donde hoy hemos oído las intervenciones de los diputados en función de los problemas del país con diferentes ópticas y planteamientos”.

Explicó el diputado Rondón que la Constitución del año 1961 no regulaba la figura de la Asamblea Constituyente, pero la de 1999 si la regula en forma expresa. Además, dijo que la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, no solo fue mal convocada, elegida y mal instalada, sino que se ha tomado atribuciones que no están establecidas en el vigente texto constitucional.

“Se han querido reelegir por encima del resto de los Poderes Público, de manera inaceptable para los diputados que tienen la representación de un conjunto de la población, para que la voz de esa gente; que hoy sufre por tanta tragedia económica, tanto desprecio político por parte del gobierno; su voz pueda llegar a esos escenarios de poder, para hacer que el gobierno rectifique”.

Calificó el gobierno de Nicolás Maduro como el peor de la historia Republicana de Venezuela, que como políticos y parlamentarios no quieren un país quebrado y menos aun no quieren que los venezolanos sigan sufriendo los embates de esta crisis

“Lo que queremos es que se enrumbe adecuadamente nuestra economía y salgamos del foso donde nos metió el gobierno de Nicolás Maduro y el proyecto económico de Hugo Chávez, de ese hueco vamos a salir y como generación comprometida con darle a este país lo que haya que darle, la Asamblea Nacional estará al servicio de Venezuela para que todos y todas, así como cada uno de nosotros, podamos elevar nuestra voz en este escenario de demanda y de protesta popular, para lograr el cambio político de una buena vez en Venezuela”.

Condenó que el presidente Maduro manifestará con cinismo los logros y las bondades del año 2017, cuando este año fuetrágico para la economía venezolana, la familia y el desarrollo del país.

“El 2017 fue un año desgraciado para Venezuela y nosotros no queremos que vuelvan días, desgraciados y es por eso por lo que este año cumpliendo con esta Constitución, vamos juntos a cambiar el gobierno de Nicolás Maduro, para que haya un nuevo gobierno en Venezuela, que rectifiquemos lo que haya que rectificar y enderecemos lo que se vaya a enderezar, porque es absolutamente inaceptable que en pleno tercer milenio de la humanidad estemos en las condiciones en las que estamos los venezolanos”.