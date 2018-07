Vejados y humillados pensionados del Ivss

ENDERLIN HERNANDEZ - Humillados y maltratados se sienten los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) del estado Trujillo, por la negación de las entidades bancarias –tanto públicas como privadas- de cancelar los 8 millones 400 mil bolívares que les corresponden por pago de pensión, y solo les están cancelando 2 millones por ordenes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

Por segundo día consecutivo los abuelos amanecieron en las puertas de los bancos intentando “sacar el dinerito completo”, como tantas veces se lo ha prometido el Ejecutivo nacional, pero al entrar se encontraron con la restricción de que no hay recursos para pagar más de los 2 millones. Ante este panorama, los afectados denunciaron ante la prensa que están siendo víctimas de distintos atropellos, algunos vienen a Valera desde alejadas zonas del estado a cobrar la pensión y se han tenido que regresar con las manos vacías, bien sea porque “no hay línea” o porque se acabó el dinero en efectivo.

Sin prioridad

La señora Sobeida Andara, quien se encontraba haciendo una larga fila en una entidad bancaria de Valera, manifestó su pesar por el trato que ha recibido cada vez que se apersona a cobrar su pensión, dijo que aunque está recién operada y tiene un informe médico donde indica que no puede estar mucho tiempo de pie ni tampoco sentada, en los bancos no tiene prioridad y debe permanecer en la cola como todos los demás ciudadanos.

Andara exige a los organismos competentes que tengan consideración con las personas de la tercera edad y les cancelen lo que les corresponde, no las “migajas” que les están dando.

Los ciudadanos Leonardo Peñaloza y Domingo García también se quejaron de las limitaciones en el pago. Manifestaron que llegaron desde las 4 de la mañana hacer cola para recibir menos de la mitad de lo que les corresponde.

A cuenta gotas

Reclaman los afectados que para terminar de cobrar la pensión, deberán acudir la próxima semana diariamente a sacar entre 20 y 40 mil bolívares, según las normas de los bancos, los cuales no les alcanzan ni para los pasajes. “Es un gran atropello para con nosotros, los que dedicamos nuestra juventud y energía al trabajo, y ahora cada vez que necesitamos recibir nuestra pensión tenemos que pasar un viacrusis, cosa que no justificamos porque ese dinero no nos los están regalando sino que nos lo ganamos”, expresó Jacinto Lara.

La señora Daisy López llena de indignación dijo que los 40 mil bolívares que les otorga la banca a los pensionados diariamente no alcanza ni para comprar un kilo de yuca, mucho menos para cubrir otras necesidades. Por su parte, Cesar Mogollón señaló que “el presidente Nicolás Maduro ha acabado con las personas de la tercera edad que han pagado con trabajo su pensión. No es culpa de los bancos sino del irresponsable que nos gobierna que no envía más que el 30 % de remesas para pago de pensiones”, apuntó

Agregó Mogollón que es tan “miserable” el pago de los pensionados que todo el monto que corresponde al mes de julio y agosto a duras penas les alcanza para comprar un cartón de huevos.

Tarjetas para pensionados

Por otro lado los abuelos exigen a las distintas entidades bancarias estatales que les otorgue la tarjeta de débito a todos los pensionados ya que muchos de ellos no la tienen y se les hace más cuesta arriba hacer uso de su dinero. “Llevo meses esperando que me entreguen la tarjeta, me dicen que no hay material pero he visto como en actos políticos de los constituyentes si las entregan, no es posible que esto siga ocurriendo”, aseveró Angélica Monasterio.

Los abuelos exigen a la Sudeban y al Ejecutivo nacional que asignen el dinero para que los pensionados puedan cobrar completo su beneficio.

De viva voz

Sobeida Andara “Es una humillación. Estoy en la cola desde las 4 am y solo nos van a pagar 2 millones”:

Leonardo Peñaloza “Deben tener mayor consideración para las personas de la tercera edad y pagarnos completa la pensión”.

Domingo García “Estoy operado y no puedo hacer cola. En las entidades bancarias no priorizan a los enfermos con informes médicos”.

Guillermo Lara “Pasamos desde las 4 am a las 5 pm y no podemos cobrar. A veces mnos toca dormir en los bancos y de paso pagan fallo”.

Daisy López “Con los 40 mil Bs. que nos dan diariamente en los bancos no compramos ni un kg de yuca. Pedimos mejor atención para los pensionados”.

Cesar Mogollón “El presidente ha acabado con las personas de la tercera edad. Será que piensa que nunca va a ser anciano”.