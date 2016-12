RAFAEL ANDRES BRICEÑO | CNP:21613 - Ropa, calzados, herramientas “extinguidas”, se está consiguiendo a precios moderados, pero todo usado, recuerdos de sus dueños que quieren desprenderse de ellos, con la esperanza de obtener algún dinero y poder comer. Cruda realidad que vive, en este caso, los nacidos en la tierra de la Paz, Trujillo se ha convertido en una boutique a cielo abierto.

Lo insólito de estos casos, es que los “emprendedores” ambulantes, son en su mayoría profesionales de alto rango como ingenieros, abogados, educadores, entre otros, que ante el desempleo que sigue aumentando en nuestra región, los altos costos de la vida, los bajos ingresos que reciben, tuvieron la necesidad de sacar sus trapos y otros objetos para la venta.

Abogada y en la calle

Uno de los casos, es de una mujer abogada de profesión, egresada de la Universidad de los Andes, con más de 20 años de ejercicio, su vida le está jugando una mala pasada, pero que como ella dice, no es el fin del mundo. La llamaremos “Marcela”, madre trujillana de 3 niños menores que debe resolver las tres papas del día de sus hijos. Cuenta que se quedó sin trabajo en una institución pública, entre la espera de un caso particular, y la asesoría en trámites legales se le iban las horas, por lo que decidió hace 15 días, vender lo que tenía en la calle, esperando tener resuelto parte de sus ingresos para lo que más le preocupa. La comida de sus hijos.

Marcela añadió que donde está ubicada le ha traído problemas para la Alcaldía, pues asegura el ayuntamiento que no tiene permiso para poder colocar su mercancía en el sitio. “Me querían sacar de acá, pero me les enfrenté, solicité el permiso pero me lo negaron, con la excusa de que no están entregando nuevos permisos para el comercio informal, por lo que decidí seguir aquí hasta que me lo otorguen, además, no voy a estar aquí toda la vida, espero tener algo en esta temporada, a pesar del problemón que hay con los billetes y conseguir otra cosa, pero hasta los momentos, es lo único que estoy haciendo para llevar comida a la casa” narró Marcela.

De todo barato

En el centro de Trujillo, poco a poco están surgiendo puestos de mercancía de todo tipo, pero que tienen algo en común, son cosas que sus originales dueños decidieron vender para poder comer, como es el caso de Fernando Castro, hombre de 38 años, nacido en Anzoátegui, pero que por amor se vino a vivir a Trujillo. Expresó que la crisis económica que los arropó a él, y a su esposa lo obligó a vender todo lo que tenía en la casa, para conseguir algo de dinero y poder comprar comida.

“Aquí vendo de todo barato, desde mis corbatas, correas, trajes y botas de seguridad, hasta las joyas de mi esposa que son de alta gama. Espero que Dios no ayude y salgamos delante de esta crisis, yo no tengo hijos, pero los quiero tener, pero la situación económica nos obliga en aplazar ese sueño, porque no tenemos como mantenerlos y no queremos que venga a este mundo un niño a pasar necesidades” subrayó.