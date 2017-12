Venezolanos claman por una alternativa confiable

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - Los venezolanos estamos viviendo una época trágica. Probablemente, atravesamos la peor crisis humanitaria de nuestra historia. Los ciudadanos hemos sido secuestrados por nuestros propios gobernantes. El facilismo, la ignorancia, el descaro y la ambición desmedida han arruinado este país, rico en recursos materiales y pobre en sensatez.

Así lo refiere el activista político de Trujillo, Gustavo Godoy, quien expresa que el ambiente en la calle es realmente deprimente. “Las personas parecen muertos vivientes que deambulan como almas en pena buscando algo para comer durante el día. Se vive un día a la vez. Ya no se habla de futuro ni de progreso. Solo se sobrevive”.

-Lo único que se habla es de la comida, escasez e inflación, adicionó-, no hay efectivo, punto ni internet. No hay gasolina, gas ni medicinas. No hay nada. Solo hambre, colas por todas partes y políticos corruptos.

Godoy paseándose por el panorama social que viven los venezolanos acotó que este gobierno sigue demostrado que es totalmente incapaz para resolver los problemas de los ciudadanos. “Es solo eficiente para mantenerse en el poder a toda costa. Aquí nadie asume responsabilidad de nada. Todo es culpa del otro. Ellos cada día más ricos y poderosos, y el pueblo cada día más pobre”.

Huída

Estima el declarante que la gente está sumida en una especie de espantoso letargo. La desesperanza es lo que predomina. Los venezolanos ya no están emigrando están huyendo en estampida, como se huye de la peor de las pestes. Las familias están separadas y el país perdiendo su juventud.

Afirmó que dejamos de funcionar como sociedad organizada y será cuestión de tiempo para que implosione. Por el momento, el régimen ha podido.

chantajear a los sectores más necesitados con sus juegos del hambre: los bonos, las cajas, los sorteos, el fulano carnet y otros. Pero esas no son las soluciones que el país necesita para salir de este abismo. El país necesita un cambio real y profundo.

Oposición

Expresa el declarante que uno de los principales problemas de nuestra situación actual es claramente la ausencia de una alternativa que despierte confianza. La dirigencia de la oposición tiene graves problemas de representatividad, efectividad y contenido. Obviamente, es necesaria una reforma seria y radical en la organización opositora.