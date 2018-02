Venezolanos exigen unidad verdadera

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - “La ciudadanía y el país nos está pidiendo una unidad verdadera, pero más que una unidad de los buenos políticos, sabios, intelectuales y con cargos en el poder, nos exige una unidad con propósito, con enfoque en contra de quien en realidad le hace daño a los venezolanos desvalidos”.

Así lo refiere Christian Montesinos, coordinador de Vente Venezuela, en el estado Trujillo, quien refirió que “somos nosotros quienes debemos orientar a un pueblo que está como el mensaje de Nicolás del domingo: sordo, ciego y mudo debido a la capacidad de manipulación y populismo que maneja este régimen, pero también a las incoherencias que han tenido algunos políticos quienes ocupan cargos de elección popular. “El ciudadano común a quien se le pide el voto en campaña electoral, nos exige una unidad, una salida verdadera a esta situación en la que solo están llenas las neveras de la morgue y las calles siguen oscuras y llenas de basura”.

¿Cuál podría ser la salida según tu perspectiva?

-Desde mi punto de vista puedo apuntar que hay dos opciones para lograr la unidad verdadera, y más aun la salida de Nicolás y su combo: primero, no avalar el narcofraude del 22 de abril (quien se inscribe no es oposición y quien vote no quiere salir de esta situación). Segundo, la exigencia y el apoyo de una ayuda humanitaria que nos solucione el problema de las medicinas y alimentos, que es por lo que a diario sufre la mayoría de los venezolanos.

Montesinos exhorta a los ciudadanos a no caer en las trampas populistas, ni en los falsos profetas. La salida es a través de la organización ciudadana, que los diputados del estado Trujillo contribuyan con el mandato inequívoco del 16 de Julio.