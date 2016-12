Agencia - La ministra de Asuntos Exteriores de Argentina, Susana Malcorra, afirmó que Venezuela volverá a Mercosur cuando cumpla con el acerbo legal de la organización, tal como se comprometió en su ingreso.

Malcorra, que participó este martes en un desayuno informativo en Madrid, dijo que Venezuela "ha cesado en su participación en Mercosur" y agregó que espera que "cumpla con lo pactado y se vuelva a sumar".

La ministra recordó que en Mercosur "se cumple con las reglas", aunque insistió: "me opongo a una dialéctica pública como la que ha planteado Venezuela", en referencia al incidente del pasado 14 de diciembre en Buenos Aires cuando Venezuela intentó participar en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de Mercosur después de ser apartado de la organización.

"No pondría más fuego al hierro", concluyó.

Respecto a la situación interna de Venezuela, la canciller afirmó que Argentina apuesta por una fórmula de diálogo político y, en este sentido, apoyó la mediación que están llevando a cabo el Vaticano y Unasur entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.

No obstante, recordó que "no hay fórmula que no esté en los venezolanos", ya que "no hay milagros desde fuera", como tampoco, dijo, hay enemigos en el exterior.