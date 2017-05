Ventarrón dejó sin techo a varias familias en La Inmaculada

Massiel Viloria | CNP: 10.587 - Un grupo de al menos diez familias sufrieron los embates de la naturaleza la tarde del pasado viernes en el barrio El Limón del sector La Inmaculada, parroquia Nueva Bolivia del municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida.

Según informó el concejal Orlando Quintero, las fuertes lluvias acaecidas en el lugar, acompañados por un fuerte ventarrón, originaron la afectación de los grupos familiares en distinta magnitud. “Hubo casas que perdieron la totalidad del techado, otras solo una parte, pero también hubo árboles caídos, paredes agrietadas e inundación de algunas viviendas”, aseguró el edil.

Asimismo Quintero afirmó que no hubo personas lesionadas. “Afortunadamente no hay víctimas que lamentar ni personas heridas, la mayoría sufrió por el susto y el mal rato vivido, no obstante su situación actual les está afectando emocionalmente”. Comentó.

Vialidad

El concejal dijo haber realizado un recorrido por la comunidad en cuestión, encontrando otros problemas como “El tema de la vialidad en este sector es crítico, ni siquiera las motos tienen fácil el acceso lo que me lleva a preguntarle al Alcalde por qué no viene a ocuparse de estos casos, hasta cuándo veremos a nuestro Municipio sumido en el abandono”.

En el mismo orden de ideas el legislador local hizo un llamado a las autoridades pidiendo ayuda para los afectados. “A todos los organismos correspondientes les pido que por favor atiendan esta emergencia, no podemos hacer como si nada pasara, aquí hay familias afectadas, muchos niños que quedaron sin techo, tienen que venir a ayudar”, expresó Quintero.

