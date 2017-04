Vente Venezuela mantiene lucha frente a la represión

ENDERLIN HERNANDEZ - La dirigencia regional del partido Vente Venezuela reiteró que seguirá acompañando al pueblo trujillano en la lucha por la liberación de las cadenas de la actual dictadura que vive Venezuela. En voz del coordinador regional, Gilberto Graterol, pese al hostigamiento que ha sufrido el partido y las amenazas que han fomentado desde Miraflores, esta dirigencia política no ha desestimado esfuerzos y junto con su equipo de trabajo han procurado velar por la restitución de los derechos políticos en el país y la restauración del hilo constitucional.

“Las acciones tomadas por el Ejecutivo nacional: el arresto de Leopoldo López, líder opositor del partido Voluntad Popular, la inhabilitación de Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda por voto popular, y las amenazas frecuentes que recibe Vente Venezuela, nos muestra la verdadera cara de la paz que promueve el Gobierno. Nuestra misión es permanecer unidos y no abandonar nuestro principal objetivo: liberar a Venezuela”, afirmó Graterol.

A todos los trujillanos que hoy estamos en pie de lucha –insistió- el llamado es a seguir presionando. “Vente Venezuela no doblará sus rodillas ante las amenazas; si nos llegara a suceder algo, los únicos responsables son esos demonios armados que avergüenzan a nuestras Fuerzas Armadas, cuerpos policiales, y esos grupos armados que ya todos conocemos. Creemos en el estado Trujillo y no en la dictadura criminal que no tiene palabra. Somos parte de un pueblo que ejerce su ciudadanía y se defiende ante los desmanes del régimen ilegítimo. A todos aquellos que aún están de lado de la opresión sepan que están a tiempo de unirse al lado de la rectitud”, dijo para concluir.