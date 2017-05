Vialidad hacia Torondoy en situación de emergencia

Massiel Viloria G.; | CNP:10.587 - Recientemente pobladores de la localidad de Torondoy, capital del municipio Justo Briceño, denunciaron ante los medios de comunicación los múltiples problemas que padecen a diario por la presunta desatención de sus gobernantes, haciendo especial énfasis en la vialidad y los servicios públicos.

Una de las principales quejas fue por la obra de reasfalto y bacheo que la Alcaldía ejecutó recientemente en la principal vía de acceso al municipio referido, la cual presuntamente contó con 104 millones de bolívares que a juicio del concejal Luis Rangel no se ven reflejados en la carretera.

“Hace poco el Alcalde salió en los medios mintiendo sobre la realidad del ayuntamiento. Tenemos serias dudas sobre el manejo de los recursos con respecto a la obra de vialidad, porque es cierto que están bacheando, pero no están reasfaltando como deberían, eso está a la vista de todos, pareciera que le echan pintura negra a la vía”, dijo el edil.

Llamado

Asimismo Rangel afirmó que la información oficial en torno a la obra es poca y nula: “Allí no hay una valla que indique quienes son los ingenieros a cargo, tampoco la empresa da información y al final el pueblo no sabe qué es lo que está pasando, por eso le hacemos un llamado a la Contraloría Regional para que venga a inspeccionar pues el ingeniero inspector de la Contraloría Municipal no llena la expectativas de los dolientes del pueblo”, mencionó.

Testimonio

José Moreno, habitante de Torondoy, suscribió las palabras de Abreu y acotó que: “Le hacemos un llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto, la situación aquí es realmente mala, no podemos quedarnos estancados como estamos”, dijo.