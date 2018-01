Víctor Valdés dijo adiós al fútbol

Barcelona - Criticado y amado, Víctor Valdés no dejó a nadie indiferente, pero lo que no se puede negar es que el ex portero del FC Barcelona dejó una imagen que será imposible de olvidar para todos los hinchas del equipo culé.

Canterano del Barça, el de L’Hospitalet debutó con el primer equipo en 2003 frente al Legia de Varsovia en un encuentro de la previa de Champions League y le colocó fin a su carrera tras 14 años defendiendo las porterías del cuadro azulgrana, Manchester United, Standard de Lieja y Middlesbrough.