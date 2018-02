Viene una crisis de espanto

CARACAS / AGENCIA - El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló que Venezuela vive una crisis integral y acotó que “hay un sentimiento de que viene algo peor, estamos viviendo una situación crítica, pero además me imagino que el resto del año va a ser peor“.

Indicó que “estamos esperando precios que van a ser claramente superiores a los que estamos viendo, no de forma convencional, sino que van a crecer exponencialmente y la capacidad que tiene la población de obtener ingresos está muy debilitada. Desde el punto de vista de capacidad de compra va a ser mucho peor que lo que hoy tenemos”.

Sostuvo que sobre el abastecimiento que “la diferencia con respecto al pasado es que no estamos viendo que las empresas tengan disposición a arrancar grandes procesos de producción en los próximos meses, estamos viendo gente que cerró o manteniendo sus ventas restringidas porque no sabe cómo valorar las mercancías para no perder su patrimonio, si eso no se resuelve es muy difícil un reabastecimiento cómodo en el futuro”.