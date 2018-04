Vinculo radial

Reinaldo Chacín - De todas las estrellas que han brillado sobre el firmamento musical venezolano, merece mención aparte el saxofonista y director Luis Maria Frómeta Pereyra, mejor conocido como "Billo", nacido en 1915, en Santo Domingo, República Dominicana; quien llegó a Venezuela el 31 de diciembre de 1937, contratado por 3 meses por los hermanos Sabal para el salón de baile "Roof Garden" diagonal él la Plaza Bolívar de Caracas, en la esquina de la Torre, altos del hotel Madrid. Su larga y fructífera vinculación radial, comenzó en las emisoras HMI y HIZ, en la recién bautizada "Ciudad Trujillo", en su país de origen. Según Aníbal Nazoa hermano de Aquiles y como él, humorista, en su sabrosa crónica "Caracas, 50 Años bailando" que a todo lo largo del año 1938, la Billo’s Happy Boys, dominó el ambiente arrocero caraqueño por medio de su programa transmitido por Radio Caracas, a las 6 de la tarde, donde por igual acometía con éxito danzones como el famoso "Cadete Constitucional, swings, como el no menos reconocido "In the Mood", de Glenn Miller, y hasta un sabroso merengue dominicano titulado "Caña Brava". Esto sin querer olvidarnos del famoso bolero-son "Taboga "" con el cual debutó la orquesta en la cinematografía. En 1939, se disolvió esta primera agrupación por enfermedad de su conductor, para después, el 31 de agosto de 1940, debutar con la llamada Prímera República. La Billo’s Caracas Boys, la cual desde entonces no ha parado de sonar. En 1939 debutó en Radio Libertador. Su éxito fue tan impactante que le llovieron contratos por doquier y actúo en Radio Continente, Ondas Populares, La Voz de la Esfera y Radiodifusora Venezuela, En todas estas emisoras repetía los mismos éxitos musicales que lo hicieron ganar popularidad desde que comenzó a tocar en nuestro país. Las personas oyeron sus primeros programas de radio, sobre todo en Radio Caracas, siempre se mantuvieron fieles. Uno de los secretos del gran éxito de Billo’s y su orquesta, se debió a que a través de la radio, se convirtió en el cómplice de cada historia personal; cumpleaños, graduaciones y grandes eventos. Era como un miembro más de la familia de cada venezolano. Se convirtió en un poderoso vinculo para todo el país, porque comprendió que la música era el único nexo cultural importante, la única manifestación artística que cualquier iletrado podía tararear y que se oía a través de las emisoras de radio de toda Venezuela y el Caribe. En Ondas Populares 750 AM hizo el programa “Coca Cola y más Coca Cola", producido por René Estévez. Pero fue precisamente en Radio Caracas 760 AM, donde tendría mayor vinculación con la radio con 2 inolvidables programas: “A gozar Muchachos", desde 1945 y "Fiesta Fabulosa", desde 1948. Ambos de los más famosos de la radio venezolana en toda su historia.