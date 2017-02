Massiel Viloria | CNP: 10587 - Recientemente familias que residen en el sector Tierra Negra, parroquia Independencia del municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, denunciaron una serie de problemas con los que han tenido que lidiar desde hace varios años, los cuales no han sido ni mínimamente solucionados por parte de la Municipalidad, pues, aseguraron que ni se asoman por el lugar, a excepción de tiempos de campaña.

Entre los problemas denunciados por quienes aseguran no soportar más la situación y con la esperanza que por medio de esta nota de prensa comiencen a llegar las soluciones; explicaron que los bajones del servicio eléctrico se reportan a diario y pese al llamado que se le hace a Corpoelec la irregularidad persiste; también comentaron sobre algunas viviendas inconclusas que al parecer tampoco termina por conocer los motivos de tanto atraso para su culminación.

Por su parte, Odalys Urribarrí, vocera del Consejo Comunal del sector refirió sobre el tema de la electricidad calificando como una irresponsabilidad por parte de la compañía eléctrica al no querer poner fin al insistente problema. ¨Somos una comunidad rural pequeña, sin embargo la carga eléctrica es mucha para ese solo transformador de corriente, lo que trae como consecuencia un servicio eléctrico deficiente¨. Dijo Urribarri, así mismo aseguró que ya solicitaron a la Gobernación de Mérida un transformador nuevo.

Otro dolor de cabeza

En cuanto al tema de la vialidad la fuente informó que el estado de los camellones se encuentra intransitable perjudicando de esta manera la producción y venta de ciertos rubros como; café, naranjas, mandarinas, plátanos, yuca, cacao y cría de ganado. ¨Está en muy mal estado, cuando llueve se inunda y no hay por dónde pasar, a veces perdemos el negocio y en ocasiones hemos tenido pérdidas en la producción¨. Agregó la afectada.

Nueva inversión

La declarante hizo una explicación argumentando que hay un tramo del camellón de 220 metros que fue acondicionado por la Gobernación con pavimento rígido y faltaría por arreglar un total de dos mil 640 metros de la vía. ¨Aquí necesitamos que nos ayude el Alcalde, después de las campañas se olvidan del pueblo y no vienen nunca más, a menos que vengan otras elecciones, nos llenan de promesas falsas y se pierden del lugar; estamos haciendo el llamado a la Alcaldía para que visite la zona y constatar las necesidades que tenemos, porque estamos olvidados, es como si no existiéramos¨. Puntualizó.

Viviendas paralizadas

En cuanto al temas de las viviendas, Julio Mendoza, padre de 8 niños entre ellos una menor con discapacidad, detalló que hace más de ocho años, a través de Petrocasa, el gobierno municipal comenzó la construcción de su vivienda dejándola incompleta y en estado de abandono. ¨Estoy cansado de ir a la Alcaldía y que me caigan a puras mentiras; la plata se la desaparecieron, cuando voy a buscar al Alcalde me dicen que nunca está, lo niegan, y los ingenieros me dicen mentiras”. Comentó Mendoza.

Estafa

El lugareño dijo que tenía conocimiento de que en Caracas registran el camellón asfaltado desde hace muchos años ¨Yo tengo 50 años viviendo aquí y nunca han asfaltado este camellón. No hay asfaltado, ni acueducto bueno, camellones oscuros y muy peligrosos para transitar, el Alcalde no se conduele por nada, pero cuando anda en campaña aparece a decir: Cuenten conmigo. Entonces empezamos a llevar sol y a buscar votos, para que después se olvide de uno¨.

Otro testimonio

Otro caso de las viviendas inconclusas es el de Nelly Paredes, quien relató que a su casa otorgada igualmente hace 8 años le dejaron grandes detalles tales como paredes rotas, filtraciones, sin puertas en cuartos y baños, tuberías rotas, entre otros detalles. ¨yo les daba la comida durante la construcción y me dejaron todo eso así, hasta tuve que comprar puertas y algunas tuberías¨. Recalcó la residente de Tierra Negra.

Para concluir los entrevistados exhortaron particularmente al alcalde del ayuntamiento a visitar el lugar, en su defecto que los atienda en el Palacio de Gobierno o como otra opción que envíe personal responsable hasta la comunidad a fin de que solucione los problemas que fueron expuestos.

massielviloria@hotmail.com