Votó el pueblo sin hacer largas colas

JORGE MONTILLA - El día de ayer el equipo de diario El Tiempo, recorrió los municipios Andrés Bello, Miranda, Sucre, Bolívar y la Ceiba del estado Trujillo, para darle cobertura al proceso fijado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con la finalidad de elegir a 23 gobernadores de diferentes entidades del país, cuyo periodo ya venció el mes de diciembre del año 2016.

Con una temperatura de 32 grados centígrados y un cielo nublado, en horas de la mañana, nos dispusimos a constatar lo que sucedía en algunos Centro de Votación de cada municipio de nuestra región, donde 4 candidatos se disputan el Palacio de los Duendes, son ellos: Henry Rangel Silva, actual gobernador, aspirante a la reelección, apoyado por el GPP, Carlos Andrés Gonzales de Acción Democrática y respaldado por las organizaciones Primero Justicia( PJ), Voluntad Popular (VP), Alianza Bravo Pueblo (ABP), Avanzada Progresista(AP), Un Nuevo Tiempo(UNT), el Movimiento al Socialismo (MAS) y Copei.

En el proceso también participaron Daniel Alarcón, de Nuvipa y el disidente del Psuv, Julio Moreno, de UPP89, durante un corto tiempo de campaña pudieron enviar mensajes a los electores para convencerlos y lograr su voto, en la mayoría de los Centros de Votación no se veían las largas colas de las que estamos acostumbrados a ver en elecciones anteriores porque era rápido el momento de sufragar, en 30 segundos ya cada elector había cumplido con su deber. A las 6:00 de la mañana ya los miembros principales, suplentes y testigos se encontraban en cada lugar dispuesto para tal fin.

Las quejas y reclamos por parte de los dirigentes de la oposición no se hicieron esperar, algunos señalaban el ventajismo del oficialismo y la presunta parcialidad de los funcionarios del Plan República, quienes debieron velar porque se llevara a cabo sin contratiempos unas elecciones que según la encuestadora Datánalisis proyectaban una participación de más del 60 por ciento del electorado.

En el municipio Bolívar un poco lento el proceso

El municipio que lleva el nombre del padre de la libertad en América, Simón Bolívar, según el CNE cuenta con 11160 electores y 22 mesas (dos fueron eliminadas), distribuidas en las parroquias Cheregue, Granados y Sabana Grande.

Denuncian parcialización del Plan República

El conocido dirigente opositor Leandro “El comandante” Arguello se encontraba a las afueras del Centro de Votación de la U.E “Marcelino Zambrano”, en el cual sufragan 3200 personas y funcionan 3 mesas con seguidores del candidato de la oposición CAG y el denominado punto azul, aprovechó la presencia de los periodistas para denunciar la parcialización de los funcionarios del Plan República, dijo:” No dejan pasar a los suplentes de nuestros testigos”, aplican la operación “trencito”, señores, hasta cuándo tanto descaro y violación de la ley electoral, veo poca participación acotó Arguello.

Nos trasladamos al Liceo “Andrés Bello”, allí pudimos conocer que hasta las 11:15 minutos habían sufragado 170 de 984 electores en 2 mesas que estaban disponibles.

La señora Zuleida Cabrita, del comando de campaña de CAG, nos dijo:” El proceso ha sido lento porque cada 20,30 o 40 minutos se daña la máquina de la mesa Nº 2”.

En la Ceiba salieron a votar

En el municipio petrolero y productor agropecuario por excelencia, la gente salió a votar, pudimos conocer que a las 6:00 de la mañana ya los Centros de Votación en las parroquias El Progreso, Santa Apolonia y 3 de febrero, estaban ocupados por los miembros y testigos de mesa tanto de la oposición como del oficialismo.

Nuestro reportero comunitario Diego Montilla, informó que en el liceo Cristóbal Mendoza y U: E Zona Rica, en el Km 17, con un total de 1860 electores y 3 mesas a eso de las 9:43 minutos ya habían sufragado 310 electores, lo mismo ocurría en la U.E Antonio Araujo Sáez, del Km 12 con 1760 electores, ambos centros ubicados en la parroquia El Progreso.

En Santa Apolonia, capital del municipio La Ceiba, escuela del mismo nombre y con mayor cantidad de electores (2600 en total) y 3 mesas disponibles, a las 10:30 de la mañana, ya 400 personas habían ejercido su derecho al voto y en la escuela “Barbarita de la Torre” localizada en el pueblo ubicado a orillas del lago de Maracaibo, de un total 627 lectores, a eso de la 11:15 minutos de la mañana, 214 venezolanos cumplieron con su deber constitucional y el proceso continuaba normalmente.

Según contó Diego Montilla, cada Centro de Votación, los resguardaba la milicia bolivariana y el Plan República, todo estaba normal.

En Sucre no se observaron colas en los CV

El municipio Sucre, ubicado en el centro del Eje Panamericano de Trujillo, 20874 electores debían ejercer su derecho en 16 Centros de Votación y 34 mesas ocupadas por sus miembros a las 6:00 de la mañana, en las parroquias El Paraíso con 1406 electores, Junín(Km 23) 2939, Valmore Rodríguez 8590 y la capital Sabana de Mendoza con 7939 electores.

En el Centro de Votación Valmore Rodríguez, con 2040 electores y 4 mesas (antes funcionaban 6, dos fueron eliminadas), ubicado en la parroquia del mismo nombre, no había electores en colas, el proceso le observamos muy rápido, abordamos al señor Jorge Eliecer Aguilar, presidente de la mesa 4 y nos dijo” el proceso no se detiene, todo va bien”.

Continuando con nuestro trabajo reporteril, nos dirigimos hasta el Centro de Votación que funciona en el colegio privado “Antonio José de Sucre”, según la data del CNE, 3049 venezolanos pueden ejercer el derecho al voto, en 4 mesas (antes funcionaron 6, fueron eliminadas 2), la gente votó sin hacer largas colas, el proceso al momento de nuestra visita fluyó sin contratiempos.

Miembros de mesa con gorras del 4 de febrero

Al salir del referido lugar nos encontramos con el dirigente regional de Acción Democrática, profesor Freddy Chirinos, a quien le vimos votando y de entrada nos dijo:” fui a votar y en la mesa vi a miembros con gorras alusivas al 4 de febrero, eso es proselitismo, está prohibido de acuerdo al reglamento electoral, esto no puede aceptarse, el Plan República debe actuar de manera imparcial” sostuvo Chirinos.

En los Centros de Votación de la parroquia Capital del municipio Sucre, Sabana de Mendoza, mencionamos al de la casa de la cultura “Profesor Jesús Rodríguez Lera”, allí depositan el voto 788 electores, a eso de las 9:52 minutos, 290 ya lo habían ejercido, diagonal a la plaza Bolívar, sin colas de electores.

A la entrada se encontraba la constituyente territorial Victoria Araujo, con un grupo de seguidores del proceso revolucionario, de inmediato le preguntamos ¿Cómo ves se desenvuelve el proceso en el municipio? Su respuesta, muy corta: “No se ven colas, pero está fluyendo el proceso”, nos presentamos ante el funcionario del Plan República y logramos entrar a ejercer nuestro sagrado deber como ciudadano, el derecho al voto.

En la calle Las Palmitas, también funciona el Centro de Votación, en la primera escuela del municipio, el G.E “Mercedes Díaz”, un total 2682 personas están registradas en el RE para votar, en 4 mesas, a las afueras del referido recinto se observan los activistas de oficialismo y oposición en sus respectivos puntos.

Denuncian comportamiento del Plan República y miembros de mesa

El joven abogado Keiber Peña, jefe del comando de campaña de la Unidad en el municipio, sin pelos en la lengua, dijo:” El Plan República, omiso al reclamo nuestro, coordinadores de Centros de Votación, cómplices de la violación de la ley, se exceden en su función logística, también vemos a miembros de mesas de tendencia oficialista que acuerdan quebrantar la ley en cuanto al voto asistido”, enfatizó.

En Miranda también se quejan del Plan República

En el Dividive, capital del municipio Sebastián Francisco de Miranda, al momento de llegar el equipo reporteril de diario El Tiempo, a las 11:45 minutos de la mañana, observamos el cruce de palabras de varios dirigentes de la oposición, entre ellos William Viloria y el concejal Marcos Coronado, acompañados de un grupo de seguidores quienes le reclamaban al jefe del Plan República, un oficial de apellido Villegas su actuación, les prohibía la entrada el recinto de la U.E “Enrique Flores” Centro de Votación piloto en el municipio, por tener la mayor cantidad de electores(7020 de un total de 16624 y 33 mesas).

Marcos Coronado, no escatimó esfuerzo para decir:” vemos al Plan República totalmente parcializado, no acepta que nosotros entremos, pero los oficialistas sí lo hacen cuando les da la gana, de paso el oficial nos dice que los testigos nuestros tienen que salir hasta el portón a recibir la comida, agua y café”, eso no puede ser, espetó Coronado.

Según los números que manejan los del comando del candidato opositor a las 12: 54 minutos se registraban 906 electores que habían sufragado.

En el salón de usos múltiples, diagonal a la sede de la alcaldía de Miranda funciona un Centro de Votación, con un total de 190 electores, para 1 mesa, logramos conversar con el profesor Jairo Valero, miembro principal quien se encontraba en las afueras del recinto porque para el momento la desolación se hacía presente y salió a “agarrar un fresquito”- comentó- de acuerdo a nuestro cuaderno hasta el momento 12:30 de la tarde han votado 58 personas.

En el Centro de Votación U.E “Andrés Bello”, un total de 1968 electores pueden ejercer su derecho, de acuerdo a los números que manejan los comandos en cada proceso electoral votan aproximadamente 800 personas.

En Andrés Bello denuncian fallas en las firma de credenciales

El municipio Andrés Bello, productor de petróleo, ganado y rubros agrícolas votan 12400 electores, cuentan con 13 Centros de Votación, distribuidos en las parroquias capital Santa Isabel, La Esperanza, El Jaguito y EL Araguaney.

En el Araguaney y El Jaguito cerraron Centro de Votación

El colega profesor y periodista Rafael García, dirigente opositor en la referida comarca, nos informó que a las 8:00 de la mañana del día de ayer, los testigos y miembros de mesa de la oposición se vieron en la obligación de cerrar el Centro de Votación, porque la Coordinadora del Consejo Nacional Electoral (CNE) no les había firmado las credenciales a los testigos y miembros suplentes y principales de mesa.

Recordamos que en las elecciones parlamentarias de 2015, la referida coordinadora del CNE hizo lo mismo, por estas arbitrariedades le formulamos una denuncia ante la fiscalía del Ministerio Público, aseguró García.

Más tarde nos encontramos con el dirigente opositor Waldo Santeliz, en la población del Dividive, al lado de la U.E “Enrique Flores” y nos informó que ya todo se había solucionado y el proceso electoral se llevaba a cabo sin problemas, a ésta hora 12:08 minutos, manejamos información que un 40 por ciento de la población de Andrés Bello votó, aseguró Santeliz.

La jornada electoral del día de ayer, debe llevar a la reflexión a quienes aspiran ocupar un cargo en la administración pública, electos por un pueblo que cifra esperanzas en que se mejoren los servicios públicos, la vialidad, los hospitales, en sí las instituciones del estado para que le sirvan al ciudadano que se decide a ejercer su derecho, a ocupar un poco de su tiempo para elegir a quien con su poder de convencimiento y prebendas logra conquistarlo, el voto debe ser retribuido con darle satisfacción a quien lo ejerce, no con dadivas sino con acciones que contribuyan a sacar hacía delante nuestro querido territorio.

Los Comandos de los candidatos tanto del oficialismo como de la oposición instalaron escasos 500 metros de cada Centro de Votación, sus puntos denominados azul y rojo, para registrar al elector antes de entrar a ejercer su voto, con la finalidad de llevar su registro respectivo que le permitiera asegurarse en sus proyecciones.

Al cierre de la nota, recibimos llamada de Oscar Peña, elector, para informarnos que en la mesa 3 del Centro de Votación “Mercedes Díaz”, la máquina de votación sufrió un desperfecto y los miembros de mesa debieron realizar el proceso en forma manual, hay más de 100 personas en la cola a esta hora 6: 54 minutos de la noche, agregó Peña.