VP seguirá su lucha sin importar decisión del TSJ

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - Voluntad Popular no es una tarjeta es una institución. VP es un conjunto de hombres y mujeres líderes. Somos un conjunto de activistas que estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros por la libertad y democracia de Venezuela. Así lo dijo Yoni Toro, Coordinador Regional de Voluntad Popular (VP) en el estado Trujillo.

Indicó Toro que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es un poder constituido que ha derivado en dictadura que no tiene la cualidad ni la cualificación para decidir si nosotros somos o no una organización social o política, que tiene objetivos claramente definidos como es llevar adelante la construcción de una mejor Venezuela en libertad, paz y democracia y que los derechos sean para todos los venezolanos.

¿Se retirará VP de la lucha política?

-VP está viva, haciendo el trabajo social, en una lucha política frontal en contra de la dictadura hasta lograr sacarla del poder. “A nosotros no nos van a amilanar, no tenemos temor ni miedo, vamos a seguir haciendo nuestras actividades como es organizar a los ciudadanos y hacer las gestiones políticas que nos corresponde hacer para lograr la libertad de Venezuela. Hay que entender que la última palabra no está dada, nosotros seguimos nuestro accionar político”

¿Cómo califica la resolución del TSJ?

-En relación a la resolución que emanó el miércoles 24 de enero, el fraudulento TSJ a través de un trujillano como el juez Enrique Mendoza, por supuesto es ilegal e ilegítima, porque están partiendo del supuesto que quienes van a validar a la tarjeta de la Unidad son militantes de otros partidos. La Ley es muy clara en ese sentido, dice quien valide de último en una organización política forma parte de esa organización política y deja sin efecto su militancia en otro partido que haya validado.

Adicionó que están actuando en supuestos futuros y no en hechos que hayan sucedido, como es el caso que se haya validado en la tarjeta de la unidad con militantes de otras organizaciones políticas, eso no ha ocurrido y por lo tanto, es espuria, extemporánea y no está ajustada al derecho.

Maniobra

Catalogó la acción del TSJ como una maniobra política adicional a todo conjunto de tretas que está adelantando el gobierno para impedir que los venezolanos podamos expresar nuestra voluntad de cambio, que es hoy, el sentimiento nacional de todos los venezolanos, porque estamos cayendo en una situación de pobreza extrema y en riesgo de crisis humanitaria. La voluntad de los venezolanos es salir de este régimen que nos oprime a través del voto libre.

¿Con estas estrategias el gobierno demuestra su temor a el pueblo se exprese?

-Absolutamente. Fíjate que la tarjeta de la Unidad es un instrumento que en el 2015 pudo manifestarse como instrumento que reunió la voluntad de la mayoría de los venezolanos, indiferentemente que estuvieran inscritos en un partido político o no. Por supuesto, esta estrategia que lanzamos desde Voluntad Popular, de que la mayoría de los partidos políticos validáramos ese instrumento, causó temor en el gobierno, porque sabe que el pueblo se va a expresar.