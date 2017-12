Y… sigo con el Paludismo

José Antonio Román G.

"Lo que de raíz se aprende nunca del todo se olvida" Séneca

Sigo trillando sobre ese problema de Salud Pública, el cual se agrava día a día. Como Médico Epidemiólogo y conocedor en parte de la materia, la cual es una de las bases de la Medicina y que lamentablemente poca importancia dan, a pesar de que se trata de uno de los diagnósticos que debemos realizar ante cualquier evento de salud en el individuo y en la Comunidad: diagnóstico Epidemiológico, diagnóstico Etiológico y diagnóstico Clínico, hechos indispensables a realizar ante el enfermo. En esta oportunidad y cómo Epidemiólogo es preocupante la situación que vivimos desde hace ya un tiempo, con el Paludismo. Enfermedad erradicada a mediados del siglo XX con medidas efectivas para la época (DDT). Hoy día no vemos en el horizonte cercano que se estén tomando medidas efectivas. En el sur del país, específicamente en el estado Bolívar, los casos aumentaron el 42%. Hasta el 21 de octubre se habían reportado 206.240 casos nuevos, conocidos, ignoramos los casos desconocidos (sub registro), muchos de ellos por falta de diagnóstico, por desconocimiento de dicha patología, esto solo en el Estado Bolívar, lo que se considera desbordada en la región, a donde no llegan antimaláricos desde el mes de julio 17. Se desconoce el destino de 1.1 millones de tabletas de Primaquina (EN) que la OPS estregó a las autoridades sanitarias, para administrar a los pacientes, pero que en la selva se cotizan en 2 grs. de oro o 50 dólares. En la zona también hay un brote de Difteria (EN). Los antimaláricos no existen para los pacientes, por lo que se cotizan por esa cantidad. En el 2016, los casos para julio eran 144.762 registrados y 206.240 (42%) para octubre 2017. En el Estado Bolívar con el mayor número de casos, pero existe en 16 estados del país. Es sabido que la enfermedad puede atacar órganos nobles y causar daños irreparables. El número de defunciones o Letalidad anda por los 300 casos, cifra considerada alta. Las últimas Estadísticas Epidemiológicas en el país datan de diciembre del 2016. En ese año se registraron en Venezuela de acuerdo a cifras oficiales del MPPS. 240.637, lo cual representa un aumento del 76% con respecto al 2015. En el estado Bolívar se reportaron 178.088 casos, lo que indica que fue muy poco o nada lo que se hizo. Se desconoce cuántos tratamientos antimaláricos se han importado a través de Fondo Estratégico de la OPS, pese a que en octubre el organismo Internacional informó que había hecho entrega de 1.100.000 tabletas de Primaquina. Hasta los momentos han manifestado que el producto no ha llegado porque el cargamento se encontraba retenido en aguas internacionales, como consecuencia del bloqueo impuesto por los EEUU, lo cual no es correcto, porque la medida no incluye la importación de alimentos ni medicinas y esta droga no procede de EEUU sino de la OPS y OMS, por lo que no están sujetas a retención. Además la orden fue dada el 25 de agosto 2017 y desde el año 2016 hay escasez de Primaquina, según denunció el Dr. Marcos Lima. En los consultorios no entregan los antimaláricos a los pacientes, pero en el municipio Sifontes (Estado Bolívar), donde se concentra el mayor número de casos existe el mercado negro: 2 grs de oro o 50 dólares americanos. La Primaquina junto con la Cloroquina, son usados para tratar los tipos de Paludismo producidos por el Plasmodium Vivax y Plasmodium Falciparum que es el más grave. Después de más de 70 años sin Paludismo, regresamos a la mitad del siglo pasado. Hoy, 08/ 11/ 17, en la prensa nacional (El Correo del Orinoco), aparece el Módulo de Manoa, en San Félix, estado Bolívar, abarrotado de pacientes titiritando de "frío" por la fiebre; un paciente informa que le dieron unas tabletas de Clotrimazol (antimicótico), por antimaláricos, es inexplicable, no nos explicamos cómo un Médico egresado de una Universidad Nacional, comete tal error; algo que no creemos, pensamos se trata de alguien sin el mínimo conocimiento del problema que afecta un alto porcentaje de la población. Acaso se tratará de un MIC?????; es posible. Los Defensores de la Epidemiología, están "titiritando de A…. ante tanta indolencia e incapacidad. (…)

