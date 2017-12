¿Y UD QUE CELEBRA? ¿LOS VALORES NAVIDEÑOS O EL CONSUMISMO IMPUESTO?

En vísperas de la navidad cristiana, que celebramos como pueblo con mucho de tradición y otro tanto de religiosidad, es interesante revisar, conscientemente hasta donde estamos realmente siendo coherentes con respecto a los valores sembrados en las familias venezolanas y el consumismo impuesto por todo el aparataje capitalista, ese que demuestra que tanto puede perder al tomar medidas extremas para desmotivar y vencer la resistencia del pueblo.

Esas familias que comparten esta tierra bendita, son tan diversas como la superficie que les cobija, las mismas no sólo pueden tener un componente cultural diverso sino además en la cantidad de personas que la conforman, las más comunes y que tienen que ver quizás mucho con nuestros aborígenes, son esas numerosas que conviven en un mismo espacio y construyen día a día el futuro de las nuevas generaciones, esas que tienen presentes a los abuelos que resguardan a las y los nietos, de tías, sobrinas y primas que se juntan para cobijarse, protegerse y amarse, incluso hay familias que sin tener lazos de sangre sino de un amor y solidaridad a prueba de todo, conviven y construyen caminos del Buen Vivir.

Y es por todas esas familias venezolanas, reflejadas en aquella humilde familia, María y José, los que en humilde posada trajeron al mundo a Jesús en Belén, también suelen tener, historias compartidas sobre esta época del año, en las que la solidaridad, el amor a los hijos, la posada del amigo o vecino les hizo sentir esa esencia que reflejan en sus pesebres, porque nuestras historias de la Navidad no son, ni han sido ese montón de películas de la industria comercial estadounidense, con todo el manejo ideológico y cultural que implican, en la que una familia nuclear, se reúne a comer pavo y a generar milagros, basados en la carencia de humanismo que por ese día se retoma dejando a un lado la cosificación a la que el sistema capitalista la somete, aunque los 364 días restante del año ni se miren.

Por ello es un buen momento para reflexionar como venezolanos, qué es en esencia nuestra Navidad, caribeña y familiar, en qué basamos nuestra tradición, misma que no sólo marca un momento histórico para la cultura cristiana, sino además una revisión y cierre de ciclos, puesto que parte de la estrategia que están afianzando los especuladores, comerciantes y los que detentan el capital, es desmoralizar al pueblo, vendiendo una imagen desvirtuada de escasez, hambre, tristeza y duelo, sin comprender la grandeza de la esencia del pueblo humilde y lo que significa la reunión familiar para honrar y agradecer la vida, la paz y la capacidad de crecerse ante las dificultades.

De allí, que se procuren los mayores esfuerzos, desde las instancias del Gobierno Bolivariano, en medio de la situación de bloqueo financiero, al brindar el apoyo al pueblo trabajador y humilde, para que no pierda la alegría ni el acceso a lo más básico que es la reunión familiar en torno al compartir los alimentos, la ilusión de los niños y el eterno renacer en los corazones de los nuevos ciclos productivos.

No se puede obviar, que la intención de los intereses capitalistas, creadores de las desigualdades sociales, no escatimarán esfuerzos para demostrar que la vivencia y significancia de la “Navidad”, está calibrada como una etapa de consumo desenfrenado de objetos que sacien el vacío espiritual, producto de la cosificación del ser humano, por lo tanto según ello “sin consumo y compras obsesivas no hay Navidad” así que una vez más desmontemos los contravalores y revisemos, si es que creemos en la transformación profunda que impulsamos, desde qué visión se vive la Navidad en su familia, en nuestra familia.

Por ahora, reafirmemos que celebramos la unión familiar, el venir de un padre y una madre que hicieron lo mejor que pudieron, agradezcamos por todas y cada una de esas familias que antes de que salga el sol salen a la diaria jornada en los campos, en la ciudad, convencidos que con el esfuerzo diario y productivo vamos a salir adelante, juntos y sumados al valor cristiano más profundo que es el amor, ese que nos hace amar al prójimo como a nosotros mismos, a pesar de las diferencias, así como el amor a la paz y el diálogo, como métodos que pueden revolucionar no sólo a un pueblo sino a muchos pueblos del mundo que como nosotros, luchan por hacer de la humanidad, su mejor versión.

Viva la Navidad venezolana, con agradecimiento y esperanza para un pueblo bravío y luchador ante las adversidades!