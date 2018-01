¡Ya basta de trancar carreteras!

Gabriel Montenegro - “Ya estamos cansados de esta gente que no tiene nada que hacer, más que salir a protestar y trancar vías por donde transitamos diariamente quienes sí vamos a trabajar por el estado y nuestras familias… esto ya es intolerable”. Quien así se expresa, es el señor Ramón Vásquez Parra, trabajador del ramo de la construcción, quien al igual que un importante grupo de personas, la mayoría pasajeros que iban a sus lugares de trabajo, hubieron de bajarse de las unidades que los transportaban desde Trujillo, Pampán Candelaria, Carache y Pampanito hacia la ciudad de Valera, motivado a otra nueva tranca y protesta callejera por parte de un grupito de manifestantes de Coco Frío y Chimpire, quienes volvieron a protestar reclamando las cajas de Clap, el aumento del pasaje público y la falta de gas licuado.

Este fenómeno se ha hecho reiterado en esa zona de nuestra principal arteria comunicacional, lo cual como es de suponerse no sólo paraliza las normales actividades, sino que acorrala a quienes se quedan varados para hacer transbordo y pagar doble pasaje. Los responsables de las tediosas trancas de la vía al parecer no comprenden que es la gente humilde y trabajada quienes padecen la calamidad de sus acciones, incluso uno de los afectados reflexionó expresando que “Si una persona se levanta un día lunes a sólo protestar y a poner obstáculos en la vía pública, es porque no tiene nada que hacer, de manera que debería al menos respetar el tiempo y la labor de los demás, especialmente de quienes salimos temprano a producir por el desarrollo regional”.

Atracados pasajeros y conductores

Además de la molestia y rabieta natural de los usuarios afectados, se unen los atracos por parte de sujetos que andan en moto y otros que llegan a la calladita portando armas de fuego. Ayer mismo dos buseteros fueron despojados de sus pertenencias, mientras a varios pasajeros que descendieron de sus unidades para caminar al transbordo, fueron asaltados por choros que aprovechan la situación que se las pone de “papita”.

Protestas de calle y no vicio

El pueblo indignado agrega que no se trata solamente de llegar tarde o no poder acudir a su trabajo, sino tener que desembolsillar doble pasaje, el cual por cierto fue aumentado de manera exagerada en fecha reciente; incluso, varios choferes de las diversas líneas se la dan de “vivos criollos” cobrando el pasaje completo hacia Valera, aún a sabiendas que hay protestas y la vía está trancada: “Esto es otro abuso más de parte de los señores transportistas, ya que si deciden cobrar el pasaje completo del lado donde se hace transbordo deberían ponerse de acuerdo con sus compañeros para que trasladen a Valera y Trujillo a los pasajeros varados por un costo mínimo, y no por 2 mil quinientos más, ya que en el caso de Pampán y Trujillo, cada pasajero gasta hasta 7 u 8 mil bolívares sólo para llegar a su destino, eso sin contar el costo del pasaje para su retorno. En síntesis, el usuario y pasajero siempre paga los platos rotos, porque mientras se sucede este tipo de situaciones, los gobernantes sólo envían un piquete de funcionarios como emisarios, quienes no llevan ninguna solución más que las promesas permanentes de “vamos a llevar sus inquietudes para buscar solución”, pero de allí no pasa nada y de nuevo retornan las tortuosas trancas. ¡Aquí no hay gobierno! espetó al final otro de los molestos afectados con el trancón.