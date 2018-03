Yordano se recupera en casa

Yordano ya se encuentra descansando en su casa después de haber sido operado de una fractura de fémur.

Fue el propio cantautor quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram.

“Llegando a casa! Gracias a todos por estar pendiente de mi salud y apoyarme en estos momentos tan difíciles, aún me siento muy adolorido pero los médicos me dicen que en 6 semanas me sentiré mucho mejor sigo leyéndolos y me hace muy feliz la compañía que me brindan. Nos seguimos viendo, hasta muy pronto. #gratitud”, escribió.

El artista fue intervenido el pasado martes en Nueva York.